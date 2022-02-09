Китай одобрил создание совместного предприятия Audi и FAW стоимостью $3,3 млрд

Компания Audi AG, входящая в состав концерна Volkswagen Group, и её китайский партнёр FAW Group получили одобрение властей Поднебесной на строительство совместного предприятия стоимостью $3,3 млрд.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующее правительственное уведомление.
Согласно имеющимся данным, строительство завода по производству электромобилей, который будет располагаться в городе Чанчунь провинции Цзилинь, должно начаться в апреле этого года. Суммарные инвестиции компаний в это предприятие составят $3,29 млрд.
Предполагается, что первые транспортные средства сойдут с конвейера нового завода в декабре 2024 года. При этом ежегодно предприятие будет выпускать до 150 тыс. электромобилей. В сообщении отмечается, что на заводе будут выпускаться три модели электромобилей, включая внедорожник Audi e-tron.
«Проект Audi и FAW является краеугольным камнем стратегии Audi по электрификации ассортимента в Китае. Мы последовательно работаем над реализацией этого проекта. Строительство завода планируется начать во втором квартале 2022 года», — прокомментировал данный вопрос представитель Volkswagen.
Напомним, компании Audi и FAW подписали меморандум о взаимопонимании в октябре 2020 года. Тогда же было объявлено о намерении начать совместное производство премиальных электромобилей в Китае. В ноябре прошлого года Audi заявила, что строительство завода в Китае отстаёт от графика из-за отсутствия одобрения местных регуляторов. Отметим также, что Audi имеет давние партнёрские отношения с FAW в сфере производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
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