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Компания, которая производит AirPods для Apple, займётся выпуском электромобилей для сторонних заказчиков

Компания, которая производит AirPods для Apple, займётся выпуском электромобилей для сторонних заказчиков

Компания Foxconn в последние пару лет прилагает немалые усилия по трансформации своего бизнеса с упором на контрактное производство электромобилей и компонентов для них. По всей видимости, этот пример вдохновляет и ближайших конкурентов. Выпускающая наушники Apple AirPods компания Luxshare заявила о готовности создать с Chery New Energy совместное предприятие по контрактному производству электромобилей.

По данным Nikkei Asian Review, компании Luxshare Precision Industry в новом совместном предприятии будет принадлежать не более 30 % акций, остальными будет владеть профильное подразделение Chery Automobile, специализирующееся на выпуске автомобилей с тяговыми электродвигателями в составе силовой установки. Совместное предприятие будет учреждено в течение ближайших трёх месяцев, а его капитал достигнет $267 млн.

Выпускаемые для сторонних заказчиков электромобили не будут использовать торговую марку Luxshare, а сама компания не имеет намерений по превращению в независимого автопроизводителя. При этом в сегменте контрактных услуг по выпуску электротранспорта Luxshare рассчитывает выйти на ведущие позиции в мире. Профильное подразделение китайской компании Chery, которое Luxshare избрала в качестве своего партнёра, в прошлом году выпустило более 960 тысяч транспортных средств, из них на экспорт было отправлено почти 270 тысяч.

В ассортименте продукции Chery имеются электромобили стоимостью менее $16 000, поэтому Luxshare наверняка воспользуется опытом этого партнёра при экспансии своего бизнеса в новом для себя сегменте рынка. Напомним, что конкурирующая Foxconn ко второй половине десятилетия рассчитывает занять не менее 10 % рынка услуг по контрактному производству электромобилей. Среди американских клиентов Foxconn уже упоминались Fisker и Lordstown Motors.

По материалам 3dnews.ru
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