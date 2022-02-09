Porsche покупает еще одну компанию по производству электровелосипедов

Компания Porsche решила расширить свое влияние на отрасль электровелосипедов и приобрела компанию, которая специализируется на них.

Речь идет о компании Fazua.

Она занималась созданием инновационных систем электропривода для электромбайков таких компаний как Bosch, Brose, Bafang, Shimano и Yamaha.

Особенность разработок Fazua заключается в том, что их очень легко снять и заменить, или же вообще ездить без электродвигателя и аккумулятора.

В соответствии с соглашением, компания Porsche приобрела 20% собственности Fazua, при этом сумма сделки не называется. Также за Porsche остается возможность приобрести достаточное количество дополнительных акций, что позволит получить Fazua в мажоритарную собственность.

Кроме того Porsche объявила о стратегическом партнерстве с Ponooc, голландской инвестиционной компанией, которая специализируется на экологических решениях для энергетики и мобильности. Porsche заявляет, что создаст два предприятия с Ponooc.

«Первым совместным предприятием является разработка, производство и распространение будущего поколения высококачественных электронных велосипедов Porsche. Вторая компания сосредоточится на технологических решениях на быстрорастущем рынке микромобильности», – говорится в заявлении.