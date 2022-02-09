Возмещение ЕСВ: кто может получить компенсацию

Главным условием получения компенсации от государства является создание нового рабочего места и трудоустройства на него безработного, который относится к социально уязвимым категориям населения. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Предоставление компенсации регулируется ст. 26 и частью второй ст. 27 Закона Украины «О занятости населения» и Постановлением Кабинета Министров Украины № 347 от 15 апреля 2013 г. (с изменениями) «Некоторые вопросы реализации статьи 26 и ч. 2 ст. 27 Закона Украины «О занятости населения».
Основная цель указанной программы – стимулирование работодателей к созданию новых рабочих мест.
Кто имеет право на возмещение ЕСВ:
Работодателю, который трудоустраивает на новое рабочее место такого безработного, производятся выплаты в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за соответствующее лицо за месяц.
Когда получать выплату? Компенсация выплачивается в течение одного года со дня трудоустройства безработного при условии сохранения его занятости в течение 2 лет.
Важно: работники, которые были приняты на работу с выплатой компенсации, не могут быть уволены по инициативе работодателя.
В 2021 году с компенсацией работодателю единого взноса было трудоустроено 5,8 тыс. безработных.
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