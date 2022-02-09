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Возмещение ЕСВ: кто может получить компенсацию

Возмещение ЕСВ: кто может получить компенсацию

Главным условием получения компенсации от государства является создание нового рабочего места и трудоустройства на него безработного, который относится к социально уязвимым категориям населения. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Предоставление компенсации регулируется ст. 26 и частью второй ст. 27 Закона Украины «О занятости населения» и Постановлением Кабинета Министров Украины № 347 от 15 апреля 2013 г. (с изменениями) «Некоторые вопросы реализации статьи 26 и ч. 2 ст. 27 Закона Украины «О занятости населения».

Основная цель указанной программы – стимулирование работодателей к созданию новых рабочих мест.

Кто имеет право на возмещение ЕСВ:

  • право на компенсацию имеет работодатель, который трудоустраивает на новое рабочее место сроком не менее чем на два года по направлению центра занятости зарегистрированных безработных из квотной категории граждан (участники боевых действий, молодежь, которая закончила обучение в учебных заведениях и впервые принимается на работу, лица предпенсионного возраста и другие);
  • кроме того, право на компенсацию имеет работодатель, который является субъектом малого предпринимательства и трудоустраивает зарегистрированных безработных на новые рабочие места в приоритетных видах экономической деятельности сроком не менее чем на два года по направлению центра занятости.

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Работодателю, который трудоустраивает на новое рабочее место такого безработного, производятся выплаты в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за соответствующее лицо за месяц.

Когда получать выплату? Компенсация выплачивается в течение одного года со дня трудоустройства безработного при условии сохранения его занятости в течение 2 лет.

Важно: работники, которые были приняты на работу с выплатой компенсации, не могут быть уволены по инициативе работодателя.

В 2021 году с компенсацией работодателю единого взноса было трудоустроено 5,8 тыс. безработных.

Справка Finance.ua:

  • нардепы предлагают снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для украинских работодателей. Вместо военного сбора и ЕСВ предлагают ввести один НДФЛ в 20%;
  • кроме того, народные депутаты планируют уменьшение эффективного налогообложения на зарплату с 37% до 25% в течение пяти лет.
По материалам Finance.UA
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