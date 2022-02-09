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Детский загранпаспорт: особенности оформления

Детский загранпаспорт: особенности оформления

Процедура оформления детского паспорта отличается от документирования взрослых. Такой паспорт выдается на 4 года и присутствие ребенка во время подачи документов не всегда обязательно. Finance.ua узнал, что нужно, чтобы получить детский загранпаспорт.

Как пишет Адвокат Права, при обращении в миграционную службу нужно при себе иметь:

  • оригинал свидетельства о рождении;
  • фотокарточку (если ребенку до 12 лет и он не будет присутствовать при подаче документов);
  • ID-карту (обязательна при оформлении, начиная с 14 лет);
  • квитанцию об уплате за услуги.

Взрослый, который сопровождает ребенка (один из родителей или опекунов/усыновителей), должен иметь при себе паспорт гражданина Украины.

Требования к детскому фото:

  • размер 10х15 см;
  • изображено 70% лица;
  • белый фон, никаких посторонних предметов;
  • четкие контуры;
  • без дефектов.

Стоимость документа за 20 рабочих дней составляет 733 грн, за 7 – 1085 грн.

Забрать готовый паспорт может один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

Справка Finance.ua:

  • место регистрации в Украине можно изменить онлайн в приложении Дія. Больше не нужно посещать разные инстанции и стоять в очередях. Изменить прописку онлайн можно всего за несколько минут;
По материалам Finance.UA
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