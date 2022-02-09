Детский загранпаспорт: особенности оформления

Процедура оформления детского паспорта отличается от документирования взрослых. Такой паспорт выдается на 4 года и присутствие ребенка во время подачи документов не всегда обязательно. Finance.ua узнал, что нужно, чтобы получить детский загранпаспорт.

Как пишет Адвокат Права, при обращении в миграционную службу нужно при себе иметь:

оригинал свидетельства о рождении;

фотокарточку (если ребенку до 12 лет и он не будет присутствовать при подаче документов);

ID-карту (обязательна при оформлении, начиная с 14 лет);

квитанцию об уплате за услуги.

Взрослый, который сопровождает ребенка (один из родителей или опекунов/усыновителей), должен иметь при себе паспорт гражданина Украины.

Требования к детскому фото:

размер 10х15 см;

изображено 70% лица;

белый фон, никаких посторонних предметов;

четкие контуры;

без дефектов.

Стоимость документа за 20 рабочих дней составляет 733 грн, за 7 – 1085 грн.

Забрать готовый паспорт может один из родителей (со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка) или другое лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

Справка Finance.ua:

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