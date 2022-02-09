Xiaomi выпустила миниатюрный компьютер весом со смартфон (фото)

На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представили очень компактный мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80.

Компания позиционирует эту новинки в качестве отличной замены обычным десктопным ПК для пользователей, которые не увлекаются играми. Такой ПК подойдет для работы в нетребовательном к аппаратному обеспечению ПО, а также просмотру мультимедийного контента. Длина и ширина этого компьютера составляют всего 12 см, а его толщина – менее 2,5 см. При этом, новинка слегка тяжелее большинства современных смартфонов. Таким образом, компьютер с легкостью поместится в любом рюкзаке или сумке.

А вот характеристики тут вполне обычные для таких ПК. Сердцем служит 10-нанометровый четырёхъядерный Intel Celeron N5105. Ему в помощь имеется 6 либо 8 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 128 либо 256 ГБ.

Несмотря на простой CPU, охлаждение тут активное, с небольшим вентилятором и даже парочкой тепловых трубок. Что касается набора портов, имеются USB 3.0 (x3), HDMI, RJ45 и даже VGA. Также есть слот для карт памяти microSD. Цена стартует со 150 долларов.