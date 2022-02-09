Украинцы задекларировали 1,67 млрд грн в рамках налоговой амнистии

С 1 сентября 2021 года в Украине идет кампания разового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. С начала кампании граждане уже задекларировали активы стоимостью 1,67 млрд грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 95,6 млн грн.

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

«В рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму более полутора млрд грн, а именно 1 669,8 млн грн, сбор в бюджет — 95,6 млн грн», — написал он.

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Нардеп также напомнил, что до конца налоговой амнистии — более 6 месяцев.



Инфографика: t.me/s/getmantsevdanil

Справка Finance.ua:

в июне Верховная Рада приняла закон № 1539 о разовом добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активов и уплате единовременного сбора в бюджет, который вступил в силу 21 июля;

с 1 сентября в Украине стартовало разовое добровольное декларирование активов;