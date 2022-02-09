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Toyota запатентовала коробку передач для электромобилей

Toyota запатентовала коробку передач для электромобилей

Японский автопроизводитель Toyota подал восемь патентов механизма, имитирующего работу коробки передач на электрокарах. Так компания хочет подарить удовольствие любителям «ручки», пишет 4PDA.

Toyota подала в Управление патентов и товарных знаков США сразу восемь патентов для своих электрокаров. Производитель автомобилей хочет оснастить свои электрокары фейковой коробкой передач. Она будет иметь ручку переключения передач и педаль сцепления.

Коробка передач работает так, что специальный контроллер отслеживает виртуальные обороты двигателя и показывает на панели приборов. Когда водитель нажимает на сцепление и переключает передачу, в этот момент электромоторы на мгновение прерывают свою работу и имитируют изменение ступени. Так японский производитель хочет удовлетворить клиентов в ощущении вождения с механической коробкой, но без сложностей, как обычная.

По материалам Vector
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