Toyota запатентовала коробку передач для электромобилей

Японский автопроизводитель Toyota подал восемь патентов механизма, имитирующего работу коробки передач на электрокарах. Так компания хочет подарить удовольствие любителям «ручки», пишет 4PDA.

Toyota подала в Управление патентов и товарных знаков США сразу восемь патентов для своих электрокаров. Производитель автомобилей хочет оснастить свои электрокары фейковой коробкой передач. Она будет иметь ручку переключения передач и педаль сцепления.

Коробка передач работает так, что специальный контроллер отслеживает виртуальные обороты двигателя и показывает на панели приборов. Когда водитель нажимает на сцепление и переключает передачу, в этот момент электромоторы на мгновение прерывают свою работу и имитируют изменение ступени. Так японский производитель хочет удовлетворить клиентов в ощущении вождения с механической коробкой, но без сложностей, как обычная.