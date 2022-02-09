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Apple оштрафовали в Нидерландах на миллионы долларов за слишком сложные правила

Apple оштрафовали в Нидерландах на миллионы долларов за слишком сложные правила

Компания Apple получила штраф от регулятора в Нидерландах в размере 5,6 млн долларов. Якобы из-за слишком сложных правил оплаты в обход App Store.

Об этом пишет Bloomberg.

Все началось с того, что Apple признали монополистом в Нидерландах и потребовали от компании изменить систему оплаты в приложениях. Корпорацию обязали разрешить альтернативные способы оплаты до 15 января, однако компания подала апелляцию. Все же в феврале Apple пошла на уступки в приложениях для знакомств.

В итоге регулятор был недоволен тем, что компания установила комиссию 27% вместо прошлых 30%, и продолжил штрафовать корпорацию.

Согласно заявлению управления по делам потребителей и рынков Нидерландов, правила компании “необоснованные и создают дополнительные трудности для разработчиков.

Более того, это уже четвертый с декабря 2021 года штраф для Apple от регулятора страны. Его общая сумма составляет 22,6 млн долларов, при этом ее могут увеличить до 56,5 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
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