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Компенсация отеля и стоимости билета: какие права имеет пассажир в случае отмены рейса

Компенсация отеля и стоимости билета: какие права имеет пассажир в случае отмены рейса

Весь мир охватила пандемия COVID-19. Из-за этого страны постоянно меняют условия въезда для туристов. Потому не удивительно, что авиакомпании отменяют рейсы, в частности, и из-за карантинных ограничений.

Поэтому пассажиры должны знать, на какую компенсацию могут рассчитывать в случае отмены рейса.

Какую компенсацию может получить пассажир в случае отмены рейса? Если авиакомпания отменяет рейс по любым причинам, пассажир имеет право на полную компенсацию стоимости билета без штрафных санкций. В то же время, если билет частично использован, то авиаперевозчик должен вернуть стоимость несостоявшихся перелетов.

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В таких ситуациях авиакомпании могут предложить альтернативные рейсы, в частности, перенести дату вылета или изменить маршрут. Например, если был отменен рейс Киев – Рим, то можно улететь из Киева в Милан.

Отель и питание. Такую компенсацию можно получить в случае переноса вылета на несколько дней. Да, вы имеете право на бесплатное проживание в отеле и питание.

Если же авиаперевозчик отказывается предоставить эти услуги, то оплатите гостиницу и еду самостоятельно, сохраните чеки, а затем отправьте обращение в авиакомпанию на компенсацию расходов.

Другая компенсация. Пассажиры в Евросоюзе и Украине могут получить дополнительную компенсацию, если авиакомпания отменяет рейс менее чем за 14 дней до вылета. Однако отмена должна быть связана не с погодой или безопасностью полетов, а, например, с плохой загрузкой.

Размер компенсации:

  • 250 евро – для рейсов дальностью до 1 500 километров;
  • 400 евро – для рейсов дальностью от 1 500 до 3 500 километров;
  • 600 евро – для рейсов дальностью более 3 500 километров.

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При этом, если авиакомпания выплатит дополнительную компенсацию, она все равно обязана вернуть полную стоимость неиспользованных полетов. Авиаперевозчик может не делать этого лишь тогда, когда, после отмены рейса пассажир отказался от перебронирования билета на другие рейсы.

По материалам Телеканал 24
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