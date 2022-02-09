Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»

С 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи из средств государственного пособия «єПідтримка» в кассах любого отделения банка. Уже с 16 февраля такая возможность будет доступна в мобильном и веб-банке Приват24.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, как это сделать.
Как оплатить коммунальные услуги за средства «єПідтримки» через Приват24:
При оплате коммуналки система сама будет проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами не нужно.
Напомним, в соответствии с решениями правительства, отныне использовать средства помощи «єПідтримка» среди прочего также можно для оплаты коммунальных услуг гражданами, которым на момент проведения оплаты исполнилось 60 лет.
По данным ПриватБанка, на сегодня украинцы оформили в ПриватБанке более 5,4 миллионов цифровых карт «єПідтримка» для получения государственного пособия вакцинированным гражданам.
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