Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»

С 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи из средств государственного пособия «єПідтримка» в кассах любого отделения банка. Уже с 16 февраля такая возможность будет доступна в мобильном и веб-банке Приват24.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, как это сделать.

Как оплатить коммунальные услуги за средства «єПідтримки» через Приват24:

обновить Приват24 до последней версии;

далее надо создать платеж за коммунальные услуги;

выбрать карту «єПідтримка» для оплаты.

При оплате коммуналки система сама будет проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами не нужно.

Напомним, в соответствии с решениями правительства, отныне использовать средства помощи «єПідтримка» среди прочего также можно для оплаты коммунальных услуг гражданами, которым на момент проведения оплаты исполнилось 60 лет.

По данным ПриватБанка, на сегодня украинцы оформили в ПриватБанке более 5,4 миллионов цифровых карт «єПідтримка» для получения государственного пособия вакцинированным гражданам.

Справка Finance.ua:

деньги от «єПідтримки» можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, а не 4, как это было раньше;

с 24 января украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и зарегистрировались в программе «єПідтримка», получили возможность потратить свою выплату на покупку лекарств. Такая возможность есть только у тех, кому уже исполнилось 60 лет;

чтобы купить себе лекарство, нужно воспользоваться виртуальной картой или пластиковой картой «єПідтримка». Если в вашем смартфоне есть функция NFC , вы можете просто расплатиться с его помощью в аптеке, также это можно сделать пластиковой картой, которую выдают monobank и Альфа-Банк;