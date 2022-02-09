0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 230 0

Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»

Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»

С 14 февраля клиенты ПриватБанка, которым исполнилось 60 лет, могут оплачивать коммунальные платежи из средств государственного пособия «єПідтримка» в кассах любого отделения банка. Уже с 16 февраля такая возможность будет доступна в мобильном и веб-банке Приват24.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, как это сделать.

Как оплатить коммунальные услуги за средства «єПідтримки» через Приват24:

  • обновить Приват24 до последней версии;
  • далее надо создать платеж за коммунальные услуги;
  • выбрать карту «єПідтримка» для оплаты.

При оплате коммуналки система сама будет проверять возраст, поэтому дополнительно подтверждать документами не нужно.

Напомним, в соответствии с решениями правительства, отныне использовать средства помощи «єПідтримка» среди прочего также можно для оплаты коммунальных услуг гражданами, которым на момент проведения оплаты исполнилось 60 лет.

По данным ПриватБанка, на сегодня украинцы оформили в ПриватБанке более 5,4 миллионов цифровых карт «єПідтримка» для получения государственного пособия вакцинированным гражданам.

Справка Finance.ua:

  • деньги от «єПідтримки» можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, а не 4, как это было раньше;
  • с 24 января украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и зарегистрировались в программе «єПідтримка», получили возможность потратить свою выплату на покупку лекарств. Такая возможность есть только у тех, кому уже исполнилось 60 лет;
  • чтобы купить себе лекарство, нужно воспользоваться виртуальной картой или пластиковой картой «єПідтримка». Если в вашем смартфоне есть функция NFC, вы можете просто расплатиться с его помощью в аптеке, также это можно сделать пластиковой картой, которую выдают monobank и Альфа-Банк;
  • если ни карты, ни соответствующего смартфона у вас нет, то рассчитаться за лекарства можно на сайте нужной вам аптеки. Алгоритм проведения платежа будет такой же.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.