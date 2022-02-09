На сколько за год подорожали бензин, дизтопливо и автогаз

С января 2021 года по январь 2022 года все виды моторного топлива в Украине подорожали на 22,1−50,2%.

Как свидетельствуют данные Госстата, сжиженный газ в среднем за последний год подорожал в полтора раза (на 50,2%) — до 19,02 грн/л.

Средняя цена бензина А-92 за год выросла на 24,5% – до 30,52 грн/л в январе 2022 года.

Бензин А-95 подорожал на 22,6% до 31,46 грн/л.

Дизтопливо выросло в цене на 22,1% – до 30,32 грн/л в среднем по Украине по итогам января 2022 года.