Nokia презентовала новый бюджетный смартфон с выносливой батареей (фото)

Среди смартфонов-долгожителей пополнение. У бренда Nokia скоро появится новинка в модельном ряду под названием Nokia G11. Это устройство для тех, кому важно не зависеть от розетки.
Смартфоны бренда, который сегодня принадлежит компании HMD Global, уже традиционно после ухода в прошлое операционной системы Windows Phone, выходят на чистом Android.
Nokia G11: характеристики смартфона:
В наличии у новинки также есть модуль NFC для бесконтактных оплат. Кроме того, в арсенале заявлен специальный режим “Маска”, который обеспечивает удобную разблокировку устройства даже, если его владелец в маске.
Из коробки смартфон поставляется с ОС Android 11, однако сразу готов обновиться до следующей версии, Android 12. Компания обещает, что Nokia G11 получит вдвое больше ежемесячных апдейтов системы безопасности в течение 3-х лет, чем устройства конкурентов на рынке. Операционная система будет обновляться два года.
Nokia G11 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 года в конфигурации с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Цвета: графит и серебристый. О ценах пока ничего не известно.
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