Nokia презентовала новый бюджетный смартфон с выносливой батареей (фото)

Среди смартфонов-долгожителей пополнение. У бренда Nokia скоро появится новинка в модельном ряду под названием Nokia G11. Это устройство для тех, кому важно не зависеть от розетки.

Смартфоны бренда, который сегодня принадлежит компании HMD Global, уже традиционно после ухода в прошлое операционной системы Windows Phone, выходят на чистом Android.

Nokia G11: характеристики смартфона:

новая модель оснащена экраном диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 герц. Это первые смартфоны серии G, которые получили такую частоту обновления – она обеспечивает лучшую плавность отображения контента во время просмотра фотографий и видео, чтение или общение в соцсетях;

корпус выполнен из поликарбонатного покрытия. Он стал тоньше и эргономичнее;

для дополнительной защиты от случайных царапин созданы специальные прозрачные чехлы, изготовленные из переработанных материалов и могут быть безопасно утилизированы;

основная камера Nokia G11 сочетает в себе главный сенсор на 13 мегапикселей с автофокусом, макролинзу на 2 мегапикселя и сенсор глубины изображения также на мегапиксели;

функция интеллектуального зума AI Super Resolution помогает фотографировать с большим приближением в хорошем качестве.

фронтальная камера имеет 8 мегапикселей;

смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5050 миллиампер часов, что, по обещаниям производителя, держит заряд до 3 дней при максимальной производительности;

специальный энергосберегающий режим Super Battery Saver продлевает время работы на одном заряде батареи за счет ограничения приложений, которыми вы сейчас не пользуетесь. Вы можете самостоятельно настроить, на чем именно экономить заряд, чтобы всегда иметь доступ к необходимым функциям, или отключить этот режим в любой момент.

В наличии у новинки также есть модуль NFC для бесконтактных оплат. Кроме того, в арсенале заявлен специальный режим “Маска”, который обеспечивает удобную разблокировку устройства даже, если его владелец в маске.

Из коробки смартфон поставляется с ОС Android 11, однако сразу готов обновиться до следующей версии, Android 12. Компания обещает, что Nokia G11 получит вдвое больше ежемесячных апдейтов системы безопасности в течение 3-х лет, чем устройства конкурентов на рынке. Операционная система будет обновляться два года.

Nokia G11 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 года в конфигурации с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Цвета: графит и серебристый. О ценах пока ничего не известно.