В общественном транспорте Киева за 4 года в два раза упало количество пассажиров — Finance.ua

В общественном транспорте Киева за 4 года в два раза упало количество пассажиров

Число пассажиров общественного транспорта в Киеве за четыре года упало вдвое.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В 2017 году наземный транспорт перевез 453 миллиона пассажиров, а метро — 498 миллионов. Итого это 951 миллион пассажиров.

В 2020 году у наземного транспорта было уже 212 миллионов пассажиров, а в метро — 319 миллионов. Итого это 531 миллион пассажиров, что почти вдвое меньше, чем в 2017-м. Это данные «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена».

В то же время количество автомобилей в Киеве с 2015 по 2022 год выросло более чем вдвое — 695 тысяч авто до 1,38 миллиона машин.

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