В общественном транспорте Киева за 4 года в два раза упало количество пассажиров — Finance.ua

Число пассажиров общественного транспорта в Киеве за четыре года упало вдвое.
Об этом сообщает «Европейская правда».
В 2017 году наземный транспорт перевез 453 миллиона пассажиров, а метро — 498 миллионов. Итого это 951 миллион пассажиров.
В 2020 году у наземного транспорта было уже 212 миллионов пассажиров, а в метро — 319 миллионов. Итого это 531 миллион пассажиров, что почти вдвое меньше, чем в 2017-м. Это данные «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена».
В то же время количество автомобилей в Киеве с 2015 по 2022 год выросло более чем вдвое — 695 тысяч авто до 1,38 миллиона машин.