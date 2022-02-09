Потребление электроэнергии в Украине установило 5-летний рекорд

За 2021 год потребление электроэнергии нетто по сравнению с предыдущим увеличилось на 6,4% – до 125,5 млрд кВт/ч против 117,9 млрд кВт/ч в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании “Укрэнерго”.
В прошлом году объемы потребления выросли после ослабления ограничений, связанных с COVID-19. При этом его объем брутто в 2021 году превысил аналогичный показатель в докарантинные периоды:
По итогам 2021 года общее производство электроэнергии возросло на 5,2%, до 156,6 млрд кВт/ч по сравнению с показателями предыдущего года.
Самый большой прирост за 2021 год показали гидроэлектростанции (ГЭС), которые нарастили свое производство до 9,2 млрд кВт/ч, что составило почти 52%. На втором месте по росту объемов – возобновляемые источники энергии. Их производство увеличилось на 15,3% (до 12,5 млрд кВт/ч). Замыкает тройку лидеров крупнейшее по объемам производства атомная генерация с ростом объемов на 13,1% – до 86,2 млрд кВт/ч.
Стоит отметить, что ТЭС в 2021 году снизили производство почти на 6%, до 37,2 млрд кВт/ч, а ТЭЦ – на 32,7%, до 8,6 млрд кВт/ч.
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