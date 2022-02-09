Зеленский поручил Кабмину поднять зарплаты военнослужащим ВСУ на 30%

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить план мероприятий, направленных на повышение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, Госпограслужбы и Нацгвардии.

Об этом свидетельствует указ президента №53/2022.

“Кабинету министров в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности, обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины”, – отмечается в документе.

Кроме того, Зеленский поручил создать единую информационную платформу “UАразом” на основе действующих ресурсов для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации с безопасностью и обороноспособностью государства.

Также указ предусматривает ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.