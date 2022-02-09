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Самые популярные языки программирования в Украине: рейтинг

Самые популярные языки программирования в Украине: рейтинг

Портал DOU выпустил результаты опроса украинских программистов относительно языков программирования, которыми они пользуются. На основе более 9000 анкет собрали рейтинги языков по популярности, а также выяснили, какие языки демонстрируют отрицательную динамику, и почему.

Общий рейтинг. Самым популярным языком среди украинских разработчиков остается JavaScript (18,8%). На втором месте C#, у него второй год подряд положительная динамика. Можно предположить, что благодаря активному росту геймдев-индустрии.

Также в тройку самых популярных входит Java, доля которой с 2017 года стабильно уменьшается.

Эксперты отмечают, что если TypeScript продолжит теми же темпами набирать популярность, то в следующем году есть все шансы оказаться в первой пятерке и даже тройке языков.

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В целом популярность большинства языков в этом году росла. Отрицательная динамика, кроме Java и Python, только e Ruby, C, Scala, Clojure и C++.

По сферам использования. Исследование показало, что в бэкэнд-программировании все еще доминирует Java. C# на третьем месте после PHP, а доля TypeScript и JavaScript не так уж велика.

C# – распространенный язык в геймдеве. А в обработке данных – Python уже становится стандартом.

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По материалам ain.ua
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