Почему в вакансиях не всегда указывают зарплату

Бывает, что во время просмотра вакансий находите «ту самую». График, условия, местонахождение — вас все устраивает и вы подходите на эту должность и уже мечтаете, как пройдет ваш первый рабочий день. Но единственное, что смущает – почему не указана заработная плата?

Зарплата — существенный фактор, который может повлиять на выбор работы соискателем. Однако нередко случается, что в вакансии не указывается зарплата, а в самом описании вакансии встречается: «в зависимости от опыта» или «конкурентоспособная».

Эксперты Work.ua собрали причины, почему работодатель может скрыть размер заработной платы. Забегая наперед, это не всегда связано с маленькими суммами.

Работодатель не определился с суммой и объемом задач. Бывает, что в компании открывается новое направление или работодатель ищет специалиста редкой или совсем новой профессии. В таких случаях трудно определиться с возможной суммой вознаграждения. Тогда работодатель пытается выяснить у кандидата во время собеседования, сколько бы он хотел получать, сколько получал на предыдущем месте работы или какая сумма будет приемлема.

Работодатель боится потерять кандидата из-за зарплатной вилки. Это ситуация, когда уровень зарплаты зависит от профессионализма соискателя. Компании опасаются: если они назовут зарплатную вилку, все будут рассчитывать на максимальную сумму.

Например, работодатель устанавливает диапазон от 15 до 25 тысяч гривен. На вакансию откликаются два соответствующих кандидата. Первый кандидат — квалифицированный специалист, второй — с меньшим количеством практики и кейсов. Если первого кандидата в процессе переговоров не устроят условия и он откажется, предложение получит второй. Он, увидев вилку зарплат, будет рассчитывать на все 25 тысяч. Но когда пришлют предложение с меньшим окладом, разочаруется и откажется от предложения.

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Если же работодатель просто укажет зарплату от 15 тысяч, более опытный кандидат может не обратить на вакансию внимания, потому что сумма не соответствует его зарплатным ожиданиям.

В таких случаях работодатели предпочитают просто скрыть сумму заработной платы.

Работодатель не хочет демотивировать имеющихся работников. В идеальном мире все, кто выполняет похожую работу, зарабатывают почти одинаково. Но на самом деле все не так. Чтобы привлечь лучших специалистов, компании нередко вынуждены предлагать кандидатам более высокую зарплату, чем та, которую они платят уже нанятым работникам.

Бывает, что уровень зарплат на рынке вырос, а руководство хочет нанять дополнительного специалиста. В таком случае будут предлагать высокое вознаграждение новым людям, а остальным повышать заработную плату постепенно.

По мнению работодателя, если не скрывать зарплату от других работников, то они могут быть демотивированы или начнут конфликтовать.

Работодателю важна мотивация кандидата и схожие с компанией ценности. Ситуация: размещая вакансию, работодатель указывает большую зарплату. Кроме тех, кто отвечает перечисленным требованиям, откликаются люди либо вовсе без нужного опыта, либо те, кто мотивирован исключительно деньгами.

Если компания ищет единомышленников, которые увлечены профессией, заинтересованы в перечисленных задачах, проектах, и готова платить им сумму, выше рыночной, то у кандидата мотивация должна превышать деньги.

Считается, что сотрудники, чья цель состоит только в увеличении дохода, могут легко перейти на сторону конкурента даже за совсем небольшое увеличение оклада. И главное – такие люди редко от души болеют за компанию, уважают ее ценности и соблюдают правила.

Зарплата ниже рыночной. Да, бывают случаи, когда работодатель действительно может предложить соискателю только зарплату ниже рыночной. Поэтому он скрывает данные в вакансии и пытается привлечь внимание к другим преимуществам работы в компании. Например, пытается привлечь соискателей интересными обязанностями, возможностью получить опыт и другим. Или самую низкую сумму оклада компенсируют другими “плюшками” – льготами, социальными пакетами, медицинской страховкой.

В компании действует политика о неразглашении зарплат. Работодатель может не захотеть обсуждать с кандидатом размер заработной платы, пока не убедится в его компетентности. В таких случаях сумму озвучат во время собеседования или после первого этапа отбора.

Еще компания может рассчитывать, что соискатель понимает примерный уровень зарплат в пределах сферы.

Компания ищет топ-специалиста. Зарплаты топ-менеджеров в разы выше, чем те, которые получают другие сотрудники. Поэтому компании не стремятся открывать карты и выставлять размер вознаграждения на обозрение всем желающим. Тем более собеседования на такие должности — это очень серьезные переговоры, где и согласовывают размер зарплаты.

Если вы хотите узнать зарплату раньше, чем согласиться на собеседование с рекрутером, задайте ему вопрос — от чего будет зависеть сумма вашего оклада и какова нижняя планка зарплаты. Еще можете поискать похожую вакансию, в которой указан оклад. Оцените размер зарплат в похожих компаниях.

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