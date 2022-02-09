Lexus рассекретил два новых электромобиля с запасом хода более 700 км

Новые электромобили Lexus показали на официальных фото. Концептуальные электрические седан и суперкар станут серийными уже в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает официальный сайт Lexus.

Четырехдверный Lexus Electrified Sedan Concept, очевидно, придет на смену модели IS. Он очень схож с этим седаном в профиль благодаря длинному капоту и укороченной «корме».

Электрокар Lexus получился более быстрым и обтекаемым, чем его бензиновый предшественник. У него широкие воздухозаборники и выдвижные дверные ручки.



Фото: Lexus

Новый Lexus Electric Supercar Concept станет преемником купе LFA. Как и седан, он также отличается динамичным дизайном с длинным капотом.

Характеристики Lexus Electrified Sedan Concept не раскрывают, а некоторые подробности суперкара известны. Он сможет разгоняться до 100 км/ч меньше, чем за 2 с. Также сообщается, что купе оснастят инновационной твердотельной батареей, что обеспечит запас хода более 700 км. Вполне возможно, что эту батарею получит и седан.



Фото: Lexus