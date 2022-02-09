Кабмин предложил сделать в Украине самые высокие налоги на добычу газа в Европе

Кабинет Министров подал в парламент проект закона о повышении налога на добычу природного газа (ренты) в 4 раза до рекордных среди всех стран Европы 59-74%.
Об этом свидетельствует законопроект №7038-1 от 11 февраля.
Кабмин хочет увеличить налоги уже с 1 марта.
Максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной не менее 5 км и 59% для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29-14%. Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ – более 1 тыс. долларов.
Проект закона предусматривает, что чем выше цена на газ в Украине – тем выше ставка налога.
Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
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