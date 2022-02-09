Власти определились с местом строительства одного из аэропортов на Донбассе

Место для строительства аэропорта Мариуполя выбрано. Его построят в Мариупольском районе, где и сейчас есть взлетная полоса для самолетов сельхозавиации.

Об этом заявил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров.

По его словам, власти получили отчет о выборе одной из трех предложенных локаций для строительства аэропорта. Ее местонахождение — в километре от села Юрьевка.

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«Сейчас мы ждем окончательного решения международной комиссии гражданской авиации ICAO — подали с уменьшением предела ограничений до 60 километров», — сказал Захаров.

Село Юрьевка расположено от Мариуполя на расстоянии более 30 километров, а Мариуполь от линии разграничения примерно в 70−75 километрах.

Заместитель мэра уточнил, что на рассмотрении был ряд вариантов с размещением аэропорта — в районе Мангуша, Стародубовки и Юрьевки. После проведения экспертами специализированной организации исследования был сделан вывод, что Юрьевка подходит больше всего по разным параметрам — углы наклона во время взлета, посадки и тому подобное.

Финансирование аэропорта на сумму около 120 миллионов долларов будет проходить по президентской программе «Большая стройка».

Напомним, в октябре 2021 года Президент Владимир Зеленский сказал, что хочет построить на Донбассе несколько аэропортов. Он говорил, что на Донбассе запланировано построить два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. В самом Мариуполе, по его словам, строить аэродром нельзя из-за вопросов безопасности.