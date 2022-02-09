Власти определились с местом строительства одного из аэропортов на Донбассе

Место для строительства аэропорта Мариуполя выбрано. Его построят в Мариупольском районе, где и сейчас есть взлетная полоса для самолетов сельхозавиации.
Об этом заявил заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров.
По его словам, власти получили отчет о выборе одной из трех предложенных локаций для строительства аэропорта. Ее местонахождение — в километре от села Юрьевка.
Читайте также: В 2022 году в «Большую стройку» включили 715 объектов
«Сейчас мы ждем окончательного решения международной комиссии гражданской авиации ICAO — подали с уменьшением предела ограничений до 60 километров», — сказал Захаров.
Село Юрьевка расположено от Мариуполя на расстоянии более 30 километров, а Мариуполь от линии разграничения примерно в 70−75 километрах.
Заместитель мэра уточнил, что на рассмотрении был ряд вариантов с размещением аэропорта — в районе Мангуша, Стародубовки и Юрьевки. После проведения экспертами специализированной организации исследования был сделан вывод, что Юрьевка подходит больше всего по разным параметрам — углы наклона во время взлета, посадки и тому подобное.
Финансирование аэропорта на сумму около 120 миллионов долларов будет проходить по президентской программе «Большая стройка».
Напомним, в октябре 2021 года Президент Владимир Зеленский сказал, что хочет построить на Донбассе несколько аэропортов. Он говорил, что на Донбассе запланировано построить два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. В самом Мариуполе, по его словам, строить аэродром нельзя из-за вопросов безопасности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газа6 ч. назад - 1051 13
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится6 ч. назад - 2860 12
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС (UPD)7 ч. назад - 1649 11
Как будет работать программа "еСмартфон": ответы на самые важные вопросы6 ч. назад - 939 5
Газпром прокачивает через Украину только половину забронированных мощностей5 ч. назад - 370 4
В Украине в апреле автоматически пересчитают часть пенсий: деньги дадут «задним числом»8 ч. назад - 3164
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменится6 ч. назад - 2860 12
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС (UPD)7 ч. назад - 1649 11
Одесские таможенники создали преступную схему импорта американских авто4 ч. назад - 1568
В Украине запустили новый электронный кабинет водителя2 ч. назад - 1494
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 630
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3009 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1565
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3574
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1673 2