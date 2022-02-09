Миллиардер Джордж Сорос стал одним из крупнейших инвесторов Rivian

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос купил почти 20 млн акций производителя электрических автомобилей Rivian, сообщает Reuters.
По данным издания, он сделал это в четвертом квартале 2021 года, на тот момент акции стоили около $2 млрд. Эта покупка сделала Soros Fund Management и одним из главных инвесторов компании, которой еще предстоит поставить на поток производство первого электромобиля. Ожидается, что Rivian, 20% которой принадлежит Amazon, поставит компании электронной коммерции более 100 тыс. электрических грузовиков, пишет агентство.
По итогам квартала стоимость американских акций в портфеле выросла на $1,2 млрд и составила $6,5 млрд. Общая стоимость активов под управлением фонда достигла более $28 млрд.
В конце 2021 года Rivian решила отложить поставки своего электрического пикапа и спортивного внедорожника с большими блоками батарей до 2023 года. Однако исполнительный директор компании Роберт Скеринг пояснил, что из 71 тыс. заказов на пикапы R1T и внедорожник R1S, сделанных в США и Канаде, большинство относятся к электромобилям с небольшим блоком батарей. На данный момент Rivian поставила 386 из 652 автомобилей, в том числе пикап и внедорожник.
В январе 2022 года акции Rivian упали на 5,6%. Это произошло после того, как Amazon отказался от эксклюзивного сотрудничества с Rivian. Новость подорвала доверие инвесторов компании, поскольку эксклюзивное сотрудничество с Amazon было основной причиной скачка акций производителя электромобилей после IPO. Суммарное падение акций составило 43%. Нынешняя стоимость ценных бумаг Rivian составляет $58,85.
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