0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Миллиардер Джордж Сорос стал одним из крупнейших инвесторов Rivian

Миллиардер Джордж Сорос стал одним из крупнейших инвесторов Rivian

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос купил почти 20 млн акций производителя электрических автомобилей Rivian, сообщает Reuters.

По данным издания, он сделал это в четвертом квартале 2021 года, на тот момент акции стоили около $2 млрд. Эта покупка сделала Soros Fund Management и одним из главных инвесторов компании, которой еще предстоит поставить на поток производство первого электромобиля. Ожидается, что Rivian, 20% которой принадлежит Amazon, поставит компании электронной коммерции более 100 тыс. электрических грузовиков, пишет агентство.

По итогам квартала стоимость американских акций в портфеле выросла на $1,2 млрд и составила $6,5 млрд. Общая стоимость активов под управлением фонда достигла более $28 млрд.

В конце 2021 года Rivian решила отложить поставки своего электрического пикапа и спортивного внедорожника с большими блоками батарей до 2023 года. Однако исполнительный директор компании Роберт Скеринг пояснил, что из 71 тыс. заказов на пикапы R1T и внедорожник R1S, сделанных в США и Канаде, большинство относятся к электромобилям с небольшим блоком батарей. На данный момент Rivian поставила 386 из 652 автомобилей, в том числе пикап и внедорожник.

В январе 2022 года акции Rivian упали на 5,6%. Это произошло после того, как Amazon отказался от эксклюзивного сотрудничества с Rivian. Новость подорвала доверие инвесторов компании, поскольку эксклюзивное сотрудничество с Amazon было основной причиной скачка акций производителя электромобилей после IPO. Суммарное падение акций составило 43%. Нынешняя стоимость ценных бумаг Rivian составляет $58,85.

По материалам Укравтопром
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.