Арифметика выживания: сколько и на что тратят деньги украинцы (инфографика)

Среднее украинское домохозяйство почти 42% всех денежных расходов за месяц тратит на пищевые продукты. Эта статья – абсолютный лидер в структуре расходов, в №2 (коммуналка и топливо) доля почти в четыре раза меньше.

Даже в условиях пандемии расходы на здоровье составляют в среднем всего 4,8% (512 грн).

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Госстат также оценил, сколько основных продуктов потребляет средний украинец. Оказалось, что больше всего овощей и грибов (16 кг), далее идут молочные продукты (13,4 кг) и хлеб (7,5 кг).

И о здоровом питании – объем потребления ряда продуктов закономерно зависит от дохода домохозяйств. Так, среднедушевое потребление мяса составляет 3 кг в месяц при доходе до 3 тыс. грн и 5,8 кг – более 11 тыс. грн. Аналогичные показатели для рыбы составляют 0,6 кг и 1,5 кг, фруктов – 4,6 кг и 10,0 кг, овощей – 13,9 кг 17,1 кг.

В то же время объем потребления хлеба и растительных жиров практически не зависит от дохода.

Интересно отметить, что почти у 70% домохозяйств имеются расходы на оплату пользования интернетом дома.