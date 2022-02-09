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Джедай продаж, киномеханик, актер озвучивания: 5 необычных вакансий февраля

Джедай продаж, киномеханик, актер озвучивания: 5 необычных вакансий февраля

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда в Украине, узнал от сайта The Point о вакансиях для тех, кому надоела обычная, монотонная, рутинная работа.

Пчеловод, пасечник, матковод в «Медяник» (Кривой Рог). Обязанности: уход за пчелосемьями: весеннее развитие, формирование отводков, замена маток, откачка меда, подготовка к зимовке.

Джедай продаж в Сhoice Recruitment Solutions & Consulting (Киев). Компания – ведущий провайдер услуг аутсорсинга и управления персоналом приглашает к сотрудничеству. На позицию рассматриваются кандидаты с положительным опытом ведения переговоров; самостоятельные; самоорганизованные и самодисциплинированные; с грамотной письменной и устной речью.

Будущим работникам гарантируется, в частности: обучение, достойная оплата труда.

Киномеханик (оператор демонстрации кино) в «Савона» (Мариуполь). Пожелания к кандидатам: ответственность, усидчивость и коммуникабельность; опыт работы киномехаником; способность быстро учиться и узнавать новое; уметь легко находить общий язык с людьми.

Работодатель готов предложить: официальное трудоустройство; гибкий график посменной работы: 2/2; развоз домой на такси; возможность профессионального развития и карьерного роста, обучение за счет компании; служебные билеты в кино.

Актер озвучивания в Megogo (Киев). Продолжительность – 6-12 месяцев. Рассматриваются кандидаты, которые свободно владеют русским и украинским языками; имеют грамотную речь, хорошую дикцию; у которых отсутствуют дефекты речи; имеют опыт работы в озвучивании; вокальные данные и музыкальный слух, умеют правильно интонировать. Будет преимуществом: наличие собственной звукозаписывающей аппаратуры (аудиокарта, микрофон, поп-фильтр, звукоизоляция); базовое знание программ по работе со звуком (Vegas, Audition).

Анонсируется: работа в стабильной компании; интересные задачи; корпоративы; отношения, построенные на доверии; много возможностей для развития; бесплатные уроки английского языка; полная/неполная занятость (4 ч/день, пн-пт); свежие фрукты, корпоративный бариста в офисе; возможность поиграть в футбол или настольный теннис; есть перспектива стать спортивным комментатором.

Бортпроводник на вертолет Ми-8 /17 «Украинские вертолеты» (Киев). От кандидатов ожидается, в частности: высшее образование (желательно – авиационное); наличие свидетельства бортпроводника на любом типе ВС; обязательное владение английским языком на уверенном уровне (IELTS 5.5 и выше); умение плавать.

Анонсируется: интересная и динамичная работа в миссиях ООН в других странах (Судан, Конго, Джибути и др); официальное трудоустройство; конкурентный уровень зарплаты; подготовка/переподготовка на базе тренировочного Вертолетного центра; обеспечение униформой; усовершенствование английского языка на базе авиакомпании; возможность карьерного роста.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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