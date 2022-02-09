Цены на продукты в Украине: что больше всего подорожало с начала 2022 года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2022 года. С начала года больше всего подорожали овощи.

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2021 года капуста подорожала на 46,3% до 17,0 гривен за килограмм, морковь – на 35,9% до 13,6 гривен за килограмм.

Кроме того, рыба мороженая подорожала на 18,0% до 103,7 гривен за килограмм.

В то же время сахар подешевел на 1,5% до 27,1 гривен за килограмм, подсолнечное масло на 0,6% до 61,1 гривен за литр, крупа гречневая – на 0,3% до 47,6 гривен за килограмм.

По данным Госстата, за январь цены на водку выросли на 0,8% до 95,0 гривен за 0,5 литра. Украинское вино подорожало на 3,3% до 72,3 гривны за бутылку 0,75 литра, пиво подорожало на 2,3% до 19,6 гривны за бутылку 0,5 литра. Сигареты премиум-класса подорожали на 4,3% до 69,8 гривны за пачку.