Владелец бренда BlackBerry окончательно отказался от разработки смартфонов

Американская компания OnwardMobility, являющаяся владельцем лицензии на бренд BlackBerry с середины 2020 года, решила отказаться от разработки смартфонов. Первоначально предполагалось, что разработчик выпустит не менее одного смартфона в 2021 года, но этого не произошло. В конце прошлого года появлялись слухи о том, что компания планирует представить аппарат с физической клавиатурой и поддержкой 5G. Теперь же стало известно, что разработчики решили прекратить развитие проекта.

На не слишком успешное продвижение проекта указывает и то, что за полтора года разработки OnwardMobility не показала широкой публике ни одного готового устройства, его фотографии и даже рендера. Если смартфон и существовал, то за пределы компании ему, вероятнее всего, так и не удастся выйти. Отметим, что OnwardMobility не раскрывала информации касательно облика нового смартфона BlackBerry.

Ходили слухи, что разработчики не спешат вносить какие-то инновации в дизайн устройства, предпочитая ориентироваться на внешний вид предыдущих моделей бренда. Сообщалось, что разработчики могут выпустить устройство, визуально схожее с BlackBerry Priv, вертикальным слайдером со строгим дизайном и физической клавиатурой под дисплеем. Этот аппарат был представлен в 2015 году и стал первым устройством бренда, работающим под управлением ОС Android. Он разрабатывался инженерами BlackBerry ещё до того, как компания продала лицензию на бренд.

Отказ OnwardMobility от разработки смартфона BlackBerry может быть связан с решением оригинальной канадской компании продать все свои патенты, связанные с мобильными устройствами. Покупателем этих активов стала компания Catapult IP Innovations, заплатившая $600 млн ($450 млн наличными плюс вексель на оставшуюся сумму). До этого Catapult IP Innovations не была связана с мобильным рынком. Не исключено, что компания может оказаться патентным троллем, который владея правами на разные технологии будет требовать выплаты роялти за их использование. Отметим, что в результате сделки BlackBerry получила не только деньги, но и лицензию на использование проданных патентов в будущем.