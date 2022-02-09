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Google окончательно закроет Google+ в 2023 году — прекратит работу сервис Currents для бизнеса

Google окончательно закроет Google+ в 2023 году — прекратит работу сервис Currents для бизнеса

Многие уверены в том, что платформа Google+ была окончательно закрыта в 2019 году. На самом деле это не совсем так, поскольку платформа превратилась в сервис Google Currents, который предназначен исключительно для платных клиентов G Suite. Теперь же Google решила закрыть и его — стало известно, что этот сервис прекратит работу в 2023 году.

Намерение Google отказаться от сервиса Currents, вероятнее всего, означает окончательный конец Google+, которая уже в 2019 году фактически пополнила длинный список закрытых сервисов компании. Разработчики посчитали, что после появления в прошлом году группового чата Spaces необходимость в Currents окончательно отпала.

Прежде чем это произойдёт, разработчики намерены добавить некоторые социальные функции в Spaces, такие как возможность модерации контента, функции расширенного поиска, поддержку больших сообществ и многое другое. Очевидно, до прекращения работы старого сервиса Google планирует сделать Spaces более удобной площадкой для своих бизнес-клиентов.

Как и в случае с Google+, назначение Currents было непонятно многим пользователям. Сервис был официально запущен в 2019 году. С его помощью сотрудники компаний, пользующихся платформой G Suite, могли общаться друг с другом. Любопытно, что в прошлом у Google уже был сервис Currents, представляющий собой ориентированную на новостной контент платформу, которая в конечном итоге превратилась в Google News.

По материалам 3dnews.ru
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