Uber может начать принимать платежи в Bitcoin или другой криптовалюте

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) заявил, что компания может начать принимать оплату за свои услуги в криптовалюте.
Об этом он рассказал во время интервью каналу CNBC.
«Так же, как мы принимаем все виды местной валюты, мы планируем рассмотреть криптовалюты и/или Bitcoin в качестве средства для совершения транзакций. Это хорошо для бизнеса, это хорошо для наших клиентов и наших сотрудников, так что мы обязательно это рассмотрим. Если в этом есть выгода, если в этом есть необходимость, мы сделаем это, но мы не собираемся делать этого лишь в рамках рекламной акции», — приводит источник слова господина Хосровшахи.
Последнее время всё больше компаний рассматривают возможность использования криптовалют в своём бизнесе. Например, ранее финансовый директор Twitter заявил, что компания изучает возможность начать использования Bitcoin.
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