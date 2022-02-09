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Стартует возможность оплаты за ЖКХ и подписка газет за счет «єПідтримки» для некоторых категорий граждан

Стартует возможность оплаты за ЖКХ и подписка газет за счет «єПідтримки» для некоторых категорий граждан

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, напоминает, что с сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет за деньги єПідтримки смогут оплатить услуги ЖКХ, а украинцы в возрасте от 14 лет — подписаться на печатные издания на Укрпочте.

Как отметили в Минцифры, срок использования средств также увеличился. Деньги от єПідтримки можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, а не 4, как это было раньше.

Как получить єПідтримку:

  • иметь «зеленый» СOVID-сертификат в Дія;
  • открыть карту єПідтримки в одном из банков-партнеров;
  • подать заявку в приложении Дія – нажать Услуги – єПідтримка – Получить помощь.

Справка Finance.ua:

  • на сегодня в рамках поддержки было подано более 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн карт и потрачено 3 млрд гривен;
  • после анонса президентом Украины программы «єСмартфон», в рамках которой люди старше 60 лет смогут получить смартфон, появилось немало вопросов. Министерство цифровой трансформации дало ответы на них и объяснило, как и что будет работать;
  • Кабинет Министров Украины 9 февраля расширил программу єПідтримка.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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