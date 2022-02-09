Стартует возможность оплаты за ЖКХ и подписка газет за счет «єПідтримки» для некоторых категорий граждан

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, напоминает, что с сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет за деньги єПідтримки смогут оплатить услуги ЖКХ, а украинцы в возрасте от 14 лет — подписаться на печатные издания на Укрпочте.
Как отметили в Минцифры, срок использования средств также увеличился. Деньги от єПідтримки можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, а не 4, как это было раньше.
Как получить єПідтримку:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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