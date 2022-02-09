Стартует возможность оплаты за ЖКХ и подписка газет за счет «єПідтримки» для некоторых категорий граждан

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, напоминает, что с сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет за деньги єПідтримки смогут оплатить услуги ЖКХ, а украинцы в возрасте от 14 лет — подписаться на печатные издания на Укрпочте.

Как отметили в Минцифры, срок использования средств также увеличился. Деньги от єПідтримки можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления, а не 4, как это было раньше.

Как получить єПідтримку:

иметь «зеленый» СOVID -сертификат в Дія;

-сертификат в Дія; открыть карту єПідтримки в одном из банков-партнеров;

подать заявку в приложении Дія – нажать Услуги – єПідтримка – Получить помощь.

Справка Finance.ua:

на сегодня в рамках поддержки было подано более 8,6 млн заявок, оформлено 9,7 млн карт и потрачено 3 млрд гривен;

после анонса президентом Украины программы «єСмартфон», в рамках которой люди старше 60 лет смогут получить смартфон, появилось немало вопросов. Министерство цифровой трансформации дало ответы на них и объяснило, как и что будет работать;

Кабинет Министров Украины 9 февраля расширил программу єПідтримка.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.