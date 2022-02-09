Платная дорога в Украине. Обязательно ли надо будет платить

Почти год назад между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и компанией Автомагистраль — Юг был подписан Меморандум по подготовке предложения о проведении государственно-частного партнерства в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец — Броды — Ровно (за исключением участка Северного обхода г. Львов).
Проезд по первой в Украине платной дороге будет стоить около 8 евроцентов за километр (примерно 2,6 гривны). Сейчас пользование наземным путем протяженностью 280 км между Краковцом и Ровно — бесплатное.
Как и предполагалось меморандумом, Автомагистраль — Юг за свой счет осуществила подготовку предложения об осуществлении государственно-частного партнерства, в частности разработала технико-экономическое обоснование (ТЭО) реализации проекта.
Для строительства Северного обхода Львова в этом году будет проведен открытый международный тендер в соответствии с правилами и принципами МФО в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Обход Львова вместе с новой дорогой Краковец-Броды-Ровно создадут новый транспортный коридор международного значения.
«Подписание Меморандума позволит нам уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства маршрута Краковец — Броды — Ровно. Это должна быть современная дорога европейского уровня, которая будет соединять столицу Украины с крупнейшими городами Европы», — отмечал глава Укравтодора Александр Кубраков.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры опровергли информацию относительно государственно-частного партнерства (ГЧП) и строительства шести платных автобанов с определенной предельной стоимостью взимания платы за проезд, сделав заявление о том, что «Дороги Большой стройки никогда не будут платными».
Речь шла, в частности, о 6 участках дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП:
В рамках данного проекта плата за проезд будет отсутствовать. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как availability payments или плата за доступность.
По информации Мининфраструктуры, сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, которая построена за счет частных инвесторов.
Первый концессионный проект — строительство дороги Краковец — Броды — Ровно (ТЭО от Автомагистраль — Юг).
«Скоро в Украине стартует строительство концессионных дорог. Крупнейшие будущие проекты — Киевская обходная дорога М — 05 Киев — Одесса, М — 14 Одесса — Николаев — Херсон, М — 24 Мукачево — Берегово — Лужанка, Н — 08 Борисполь — Переяслав, обход города Черновцы, концессионная дорога Краковец — Львов — Броды — Ровно», — говорилось в сообщении Автомагистраль — Юг.
Протяженность трассы Львов — Броды — Ровно составит около 280 км, время прохождения маршрута чиновники планируют уменьшить с 4 часов 20 минут до 2 часов 30 минут. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч.
Реализация проекта предусмотрена в три этапа, первые работы должны начаться уже в этом году.
По словам директора компании Автомагистраль — Юг Николая Тимофеева, действующие автодороги уже не справляются с трафиком между Украиной и ЕС. Концессионная дорога первой категории позволит вывести транспортный коридор за пределы населенных пунктов, сделать сообщение с соседними странами более комфортным и быстрым, и соответственно усилить экономические связи с Евросоюзом.
«Мы сделали первый шаг в будущее концессионных дорог. Выступили разработчиком ТЭО проекта трассы первой категории Краковец — Львов — Броды — Ровно. Сейчас подготовка ТЭО почти завершена. Готов маршрут, совместно с европейскими консультантами разработана экономически-финансовая модель. Министерство инфраструктуры анонсирует запуск проекта», — говорилось в итоговом за год сообщении подрядчика.
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