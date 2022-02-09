Цены на нефть достигли рекордных показателей с 2014 года

Цены на нефть в понедельник, 14 февраля достигли самого высокого уровня с сентября 2014 года.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent по состоянию на 9:15 по киевскому времени достигла $95,47 (+1,09%). Баррель мартовской нефти WTI торговался за $94,28 (+1,27%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $94,44 и $93,1 соответственно.

Комментарии США о готовящемся нападении РФ на Украину всколыхнули мировые финансовые рынки. Россия может создать неожиданный повод для нападения и ворваться в Украину в любой момент, заявили в воскресенье Соединенные Штаты.

«Если … произойдет перемещение войск, нефть марки Brent без проблем поднимется выше уровня $100/барр. Цены на нефть останутся чрезвычайно волатильными и чувствительными к новостям по ситуации в Украине», – отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Напряженность возникает из-за того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники не в состоянии нарастить нефтедобычу, несмотря на ежемесячные обещания увеличить ее на 400 тыс. барр./сутки (б/с). Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что в январе разрыв между добычей ОПЕК+ и его целевым показателем увеличился до 900 тыс. б/с. Эксперты JP Morgan заявили, что разрыв только для ОПЕК составляет 1,2 млн б/с.