Газпром прокачивает через Украину только половину забронированных мощностей

Заявка Газпрома на транзит газа через Украину 14 февраля составляет 58,6 млн кубометров после примерно 52 млн кубов в предыдущие трое суток. Это существенно меньше объема бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубов в сутки).
Из экспортных газопроводов Газпром приоритетно загружает Северный поток (170 млн кубов в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора. На 14 февраля Газпром по-прежнему не бронировал мощности газопровода Ямал-Европа. Постоянный прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря 2021 года.
О завершающемся отопительном сезоне можно сказать, что зима в Европе выдалась достаточно мягкая. Средняя температура в феврале на данный момент на два с половиной градуса выше, чем годом ранее.
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в Европе на прошлой неделе увеличилась. Доля ветровой генерации в выработке электроэнергии в регионе на неделе с 7 по 13 февраля составила 17,2% после 16% на неделе с 31 января по 6 февраля.
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 12 февраля (на утро воскресенья, 13 февраля) снизился до 33,83%. Это на 13 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. За первые 12 дней февраля расходы газа из ПХГ на четверть превышают средний уровень за последние пять лет.
Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года возрастает вдвое относительно уровня февраля 2021 года. Средний уровень использования мощностей регазификационных терминалов в феврале составляет 62%.
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