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В 2022 году в «Большую стройку» включили 715 объектов

В 2022 году в «Большую стройку» включили 715 объектов

В течение года в рамках программы «Большая стройка» планируется построить и реконструировать 715 объектов по всей стране.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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«На 2022 год мы планируем 715 объектов „Большой стройки“ в 24 областях Украины», — заявил Тимошенко.

Он пояснил, что среди этих объектов — 5,5 тыс. км дорог государственного значения, минимум 1,4 тыс. км дорог местного значения, 282 образовательных учреждения, 68 медицинских учреждений, 339 спортивных объектов, более 6,8 тыс. спортивных площадок во дворах.

Напомним, что благодаря реализации программы «Большая стройка» в течение двух лет обновлено 40% основной сети дорог Украины.

По материалам Espreso.tv
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