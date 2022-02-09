В 2022 году в «Большую стройку» включили 715 объектов

В течение года в рамках программы «Большая стройка» планируется построить и реконструировать 715 объектов по всей стране.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Читайте также: В Украине до 2024 года обновят 24 тысячи километров дорог — Кубраков
«На 2022 год мы планируем 715 объектов „Большой стройки“ в 24 областях Украины», — заявил Тимошенко.
Он пояснил, что среди этих объектов — 5,5 тыс. км дорог государственного значения, минимум 1,4 тыс. км дорог местного значения, 282 образовательных учреждения, 68 медицинских учреждений, 339 спортивных объектов, более 6,8 тыс. спортивных площадок во дворах.
Напомним, что благодаря реализации программы «Большая стройка» в течение двух лет обновлено 40% основной сети дорог Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьПозавчера, 16:46 - 7439 6
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантомаВчера, 11:02 - 2575 4
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действоватьВчера, 15:43 - 955 3
Евроконтроль определил крупнейшие аэропорты Европы по числу рейсовВчера, 05:23 - 387 2
Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше всегоВчера, 13:14 - 607 1
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантомаВчера, 11:02 - 2575 4
Эксперты назвали 10 лучших вакансий на рынке труда США: сколько там платятВчера, 12:01 - 2162 1
4 млн украинцев работают нелегально: как борьба c зарплатными ФЛП повлияет на рынок трудаВчера, 20:45 - 975
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действоватьВчера, 15:43 - 955 3
Лучшие страны для инвестиционной миграции — Индекс недвижимости-2022Вчера, 21:20 - 774
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 553
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2850 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1531
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3496
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1650 2