Стало известно, когда немецкий завод Tesla начнет свою работу

Берлинская гигафабрика Tesla сможет запустить производство только в середине следующего месяца.

Автокомпания Илона Маска до сих пор не получила разрешения от немецких властей на производство электромобилей. Чиновники проводят проверки производственной площадки на соответствие требованиям безопасности.

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По данным немецкого издания RBB, одной из причин срыва графика является неоднократная смена компанией расчета количества токсичных химикатов, которые могут вытекать в случае аварии. Кроме этого, местные власти еще не изучили документацию Tesla по очистке промышленных сточных вод. Только после завершения всех этих проверок Tesla получит разрешение на запуск производства под Берлином.

Завод под Берлином является первой фабрикой Tesla в Европе, которая будет выпускать по 500 тысяч электромобилей в год.