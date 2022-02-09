В Германии установят светофор с искусственным интеллектом, который может улучшить трафик на 15%

Город Лемго в Германии вскоре станет реальной лабораторией для эксперимента, который имеет целью улучшить транспортный поток. Новейшая технология, которая впервые будет применена в реальной жизни, должна оптимизировать работу светофоров и помочь транспортному потоку более гладко миновать перекресток.

Команда Института оптроники Фраунгофера (Fraunhofer Institute of Optronics) вместе с рядом партнеров установили камеры с высоким разрешением и радарные датчики, чтобы точнее понять дорожную ситуацию на одном из перекрестков города Лемго. С этими данными исследователи проводили моделирование с помощью искусственного интеллекта, чтобы разработать более оптимизированные шаблоны сигналов, которые помогут оптимизировать движение на перекрестке.

В симуляции новая система управления светофором заменила элементы управления на основе правил, которые могут учитывать лишь минимальные данные. И результаты оказались достаточно хорошими, чтобы побудить команду и город испытать ИИ в реальной жизни.

«Предположения относительно поведения на дорогах, которые были использованы в симуляции, не является отражением действительности 1:1. Значит, систему нужно будет откорректировать», — сказал руководитель проекта Артур Мюллер. «Если это удастся, последствия будут огромными. Даже в таком маленьком городке, как Лемго, просто огромное количество светофоров».

Используя алгоритм искусственного интеллекта, команда надеется сократить время, которое автомобили проводят на перекрестке и на подъездах к нему, и таким образом уменьшить уровень шума и загрязнения СО2. По оценкам Европейского Союза, заторы наносят ущерб в 100 миллиардов евро в год своим государствам-членам, и эта технология может помочь уменьшить это число. Кроме того, команда исследует, как использовать искусственный интеллект, чтобы сделать светофоры лучше и для пешеходов.