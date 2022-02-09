В Украине разработали тесты, которые одновременно определяют COVID-19 и грипп и прогнозируют течение болезни

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины создали пять разных комбинированных тест-систем для одновременного выявления SARS-CoV-2, гриппа и респираторных вирусов (гриппа А и Б, парагриппа 1-3, респираторно-синцитиальной вирусов А и В и ортопневмовирусов человека, риновирусов, кори).

Эти тесты могут не только обнаруживать вирусы в пациента и прогнозировать течение болезни у инфицированного, в том числе корона вирусного заболевания. На основе анализа экспрессии 20 генов врожденного иммунитета и системы свертывания крови у здоровых доноров и у больных COVID-19, исследователи предложили наборы биомаркеров из 3-8 генов для разработки комбинированной тест-системы.

«Эти биомаркеры позволяют с высокими показателями чувствительности, специфичности и точности диагностировать гипервоспаление, гиперкоагуляцию и лимфопению в периферических клетках крови пациентов с COVID-19», – говорят в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Ученые института также наладили технологии разработки тест-систем на основе ПЦР и кПЦР с различными типами детекции: стандартной для кПЦР флуоресцентной детекции, и хроматографической. Последние намного дешевле и проще, так что их можно использовать в районных больницах.



Тест-система хроматографической детекции