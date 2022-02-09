В каких областях Украины купили больше всего автомобилей

Эксперты Института исследований авторынка пришли к выводу, что в 2021 году вырос как импорт подержанных авто из-за границы, так и внутренние перепродаже авто с пробегом. Finance.ua как портал, который следит за автомобильным рынком Украины, узнал, какие регионы были самыми активными на рынке в прошлом году
Где больше всего покупают подержанные легковушки из-за границы
Больше всего подержанных автомобилей, привезенных из-за границы в 2021 году, зарегистрировали в Киеве — 9,7% от общего количества или же 52 тысячи в количественном измерении.
На втором месте — пограничная Львовская область с долей 8,9% (48 тысяч машин).
Третье место заняла Киевская область (7,9%, 42 тыс.). Таким образом, в прошлом году в Киеве и области было впервые зарегистрировано 100 тысяч импортных авто с пробегом, что составляет 18,6% от общего количества.
В перечень самых активных попали также жители Одесской (6,8%), Днепропетровской (5,9%), Ивано-Франковской (5,3%), Харьковской (5,2%), Ровенской (5,2%), Винницкой (4,9%) и Закарпатской (4,8%) областей.
Таблица: eauto.org.ua
При этом в четырех центрах из пяти в 2021 году зафиксировано падение их долей в структуре общего количества проведенных регистраций.
Где больше всего покупают авто с пробегом внутри страны
На внутреннем рынке больше всего подержанных авто также покупают в Киеве – 13,4% по итогам 2021 года (126 тыс.). На втором месте — Днепропетровская область (8,9%, 84 тыс.), на третьем — Киевская область (8,7%, 82 тыс.). Внутренние перепродажи в Киеве и области составляют 22,3% — то есть почти четверть от общего количества проданных авто (210 тысяч).
В десятку самых активных вошли также Одесская (7,1%), Львовская (5,7%), Харьковская (6,5%), Запорожская (4,3%), Винницкая (3,9%), Донецкая (3,6%) и Полтавская (3,3%) области. В целом топ-10 почти полностью повторяет рейтинг областей Украины по численности населения, что логично: большему количеству людей нужно большее количество автомобилей.
Рынок внутренних перепродаж более предсказуем
Ситуация на рынке внутренних перепродаж более стабильная, а изменения на нем не такие существенные, как с рынком импорта авто с пробегом, который только формируется. Например, аж в четырех областях — Закарпатской, Винницкой, Харьковской и Луганской — в 2021 году доли в общем количестве перепродаж никак не изменились.
Больше всего выросли доли Запорожской, Одесской, Херсонской, Кировоградской областей, а также города Киева. То есть, в меньшей степени, однако рынок внутренних перепродаж подержанных авто в прошлом году также активнее развивался в восточных и южных регионах Украины.
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