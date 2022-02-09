Google выпустила первую версию Android 13

Хотя версия Android 12L всё ещё находится на стадии бета-тестирования, компания Google представила сегодня первую версию операционной системы Android 13.
Android 13 Developer Preview 1 ориентирована только на разработчиков, бета-версия для всех желающих станет доступна позднее, а релиз ожидается осенью 2022 года. Новую ОС можно установить на данный момент для смартфонов серии Pixel — Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.
Среди новшеств Android 13 — обновлённые темы и функции конфиденциальности, новые инструменты управления языками и, конечно же, множество внутренних обновлений.
Изображение: 9to5google
В Android 12 появились настраиваемые темы Material You с подстраивающейся к обоям цветовой гаммой. В Android 13 любые приложения могут использовать собственные значки в соответствии с темой, а не только фирменные приложения Google. Такие значки приобретают цветовой оттенок в соответствии с установленными обоями. Эта функция сначала появится на смартфонах Pixel, но Google обещает, что работает с производителями смартфонов над более широким запуском.
Новые функции безопасности позволяют обмениваться фотографиями и видео с отдельным приложением, при этом приложению не требуется разрешение на просмотр всех фотографий на устройстве. Google планирует в конечном итоге добавить эту функцию на все телефоны под управлением Android 11 и выше.
Изображение: 9to5google
Также приложениям разрешат обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на определение местоположения.
Ещё одно важное новшество — языковые настройки теперь можно будет устанавливать для каждого приложения отдельно. Это особенно удобно для многоязычных пользователей.
Google планирует выпускать предварительные версии Android 13 для разработчиков в течение февраля и марта, а бета-тестирование начнётся в апреле.
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