0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Google выпустила первую версию Android 13

Google выпустила первую версию Android 13

Хотя версия Android 12L всё ещё находится на стадии бета-тестирования, компания Google представила сегодня первую версию операционной системы Android 13.

Android 13 Developer Preview 1 ориентирована только на разработчиков, бета-версия для всех желающих станет доступна позднее, а релиз ожидается осенью 2022 года. Новую ОС можно установить на данный момент для смартфонов серии Pixel — Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.

Среди новшеств Android 13 — обновлённые темы и функции конфиденциальности, новые инструменты управления языками и, конечно же, множество внутренних обновлений.


Изображение: 9to5google

В Android 12 появились настраиваемые темы Material You с подстраивающейся к обоям цветовой гаммой. В Android 13 любые приложения могут использовать собственные значки в соответствии с темой, а не только фирменные приложения Google. Такие значки приобретают цветовой оттенок в соответствии с установленными обоями. Эта функция сначала появится на смартфонах Pixel, но Google обещает, что работает с производителями смартфонов над более широким запуском.

Новые функции безопасности позволяют обмениваться фотографиями и видео с отдельным приложением, при этом приложению не требуется разрешение на просмотр всех фотографий на устройстве. Google планирует в конечном итоге добавить эту функцию на все телефоны под управлением Android 11 и выше.


Изображение: 9to5google

Также приложениям разрешат обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на определение местоположения.

Ещё одно важное новшество — языковые настройки теперь можно будет устанавливать для каждого приложения отдельно. Это особенно удобно для многоязычных пользователей.

Google планирует выпускать предварительные версии Android 13 для разработчиков в течение февраля и марта, а бета-тестирование начнётся в апреле.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.