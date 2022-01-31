Зеленский подписал закон о регуляторе в сфере электронных коммуникаций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи Украины», который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
Документ предусматривает создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.
«Закон закладывает фундамент для начала надлежащего функционирования с 2022 года Закона Украины «Об электронных коммуникациях», выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации в данной сфере и интеграции в Единый цифровой рынок ЕС», – говорится в сообщении.
Новый регулятор будет осуществлять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, споров относительно доступа к инфраструктуре, а также вести государственный надзор за их деятельностью. В частности, сможет применять административно-хозяйственные санкции.
Кроме этого, Нацкомиссия будет налагать регуляторные обязательства на поставщиков электронных коммуникационных услуг со значительным рыночным влиянием, определять населенные пункты без фиксированного интернета, мобильной связи и будет мониторить ситуацию с предоставлением таких услуг.
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