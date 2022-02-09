Эксперты назвали Android-смартфоны, которыми пользователи больше всего довольны (инфографика)

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал новый рейтинг Android-смартфонов, получивших наивысшие оценки удовлетворенности пользователей. Рейтинг отображает данные за январь 2022 года.
В январе 2022 года на первой позиции рейтинга AnTuTu оказался Samsung Galaxy Note20 Ultra. Напомним, что его представили 5 августа 2020 года. Кстати, на днях Samsung анонсировала новую флагманскую серию Galaxy S22.
На втором месте – флагман компании Xiaomi – Redmi Note 11 Pro+.
На третьем месте рейтинга оказался флагман Huawei P50 Pro.
Другие смартфоны, которые попали в рейтинг удовлетворенности пользователей: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Meizu 18, Huawei Mate 40 Pro, Honor Magic3 Pro, vivo iQOO Z5, Honor Magic3 и realme GT.
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