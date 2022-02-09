Coca-Cola увеличила квартальную чистую прибыль на 66%

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале на 66%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.
В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль компании составила $2,414 млрд, или 56 центов в расчете на акцию, против $1,456 млрд, или 34 цента на акцию годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов, тем не менее, упала на 5%, до 45 центов на акцию.
Квартальная выручка Coca-Cola повысилась на 10% и достигла $9,464 млрд против $8,611 млрд годом ранее. Органический рост составил 9%.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 41 центов на акцию при выручке в $8,986 млрд.
Выручка Coca-Cola в минувшем квартале в Северной Америке повысилась на 17%, в Латинской Америке – на 2% и в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) – на 15%. Тем временем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 6%
Объем продаж в натуральном выражении вырос на 9%.
Продажи газированных напитков увеличились на 8%, реализация соков, молочных напитков и напитков на растительной основе выросла на 11%. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая поднялись на 12%.
В целом в 2021 году компания получила скорректированную прибыль в размере $2,32 на акцию, что на 19% больше показателя 2020 года. В конце третьего квартала компания прогнозировала рост годовой скорректированной прибыли на 15-17%. Выручка за прошлый год поднялась до $38,655 млрд с $33,014 млрд в 2020 году, органический рост составил 16%.
В 2022 году компания ожидает органического роста выручки на 7-8% и увеличения скорректированной прибыли на 5-6%. Аналитики прогнозируют выручку компании в текущем году на уровне $40,478 млрд, что предполагает рост на 6,2%, скорректированную прибыль – в размере $2,43 на акцию (рост на 6%).
Капитализация Coca-Cola за последние 12 месяцев увеличилась на 23%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 13,8% за этот период.
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