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Инфляция в США обновила 40-летний максимум

Инфляция в США обновила 40-летний максимум

Потребительские цены в январе 2022 года выросли в США на 7,5% в годовом выражении, что является максимальным уровнем с февраля 1982 года.

Об этом сообщает Федеральное бюро статистики труда США.

Годовой уровень инфляции превысил прогноз аналитиков в 7,2%.

Такой скачок цен повышает вероятность того, что Федеральная резервная система США повысит на ближайшем заседании ФРС 15-16 марта свою ключевую ставку не на 0,25%, а сразу на 0,5%.

“Это не обнадеживающие новости для ФРС в ее борьбе за возвращение инфляции к целевому уровню в 2%, – отметил главный международный экономист ING Джеймс Найтли. – Повышение ставок ничего не сделает для устранения перегрузок в цепочке поставок и нехватки рабочей силы, но может способствовать частичному ослаблению экономики и позволит спросу и предложению найти баланс».

Bank of America прогнозирует семь повышений ставки на 0,25% в текущем году и четыре – в следующем.

После опубликования данных фондовые индексы США начали падение: индекс Dow Jones теряет 1,41% (35 263,83 пунктов), S&P 500 – 1,66% (4 511,25 пунктов), NASDAQ – 1,74% (14 237,56 пунктов).

Непосредственно в январе (к декабрю) цены выросли на 0,6%.

Продукты питания выросли в цене в январе на 0,9% (за год на 7%), топливо – на 0,9% (+27%), остальные товары и услуги – на 0,6% (+6%).

По материалам Финансовый клуб
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