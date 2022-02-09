POCO готовит недорогую версию смартфона M4 Pro

По данным сетевых информаторов, китайский производитель электроники готовит недорогую версию популярного смартфона M4 Pro. Неанонсированный гаджет уже успел засветиться в базе популярного бенчмарка Geekbench.

Судя по странице тестирования смартфона в Geekbench, новинку оснастят мобильной платформой MediaTek Helio G96 и 6 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация позволила гаджету набрать 518 и 1852 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях.

Также есть предположение, что POCO M4 Pro 4G может дублировать технические характеристики ранее представленного смартфона Redmi Note 11S. При этом у новинки POCO будет другая расцветка корпуса и интегрированный NFC-модуль. Если слух подтвердится, M4 Pro получит четыре датчика основной камеры, а также AMOLED-дисплей.

О сроках выхода устройства на рынок информации пока не поступало.