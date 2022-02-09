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POCO готовит недорогую версию смартфона M4 Pro

POCO готовит недорогую версию смартфона M4 Pro

По данным сетевых информаторов, китайский производитель электроники готовит недорогую версию популярного смартфона M4 Pro. Неанонсированный гаджет уже успел засветиться в базе популярного бенчмарка Geekbench.

Судя по странице тестирования смартфона в Geekbench, новинку оснастят мобильной платформой MediaTek Helio G96 и 6 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация позволила гаджету набрать 518 и 1852 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях.

Также есть предположение, что POCO M4 Pro 4G может дублировать технические характеристики ранее представленного смартфона Redmi Note 11S. При этом у новинки POCO будет другая расцветка корпуса и интегрированный NFC-модуль. Если слух подтвердится, M4 Pro получит четыре датчика основной камеры, а также AMOLED-дисплей.

О сроках выхода устройства на рынок информации пока не поступало.

По материалам 4PDA
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