У Twitter сократилась прибыль по итогам IV квартала

Twitter отчиталась по финансовым результатам IV квартала: прибыль сократилась, рост пользовательской базы не оправдал ожиданий аналитиков, и только выручка в целом совпала с прогнозами. Компания также объявила о намерении выкупить собственные акции на $4 млрд.
Согласно официальному отчёту, число монетизируемых ежедневно активных пользователей (mDAU) увеличилось на 2,84 % и достигло 217 млн человек против ожидаемых аналитиками 218 млн. Чистая прибыль Twitter составила $182 млн, хотя аналитики предсказывали $290 млн, а год назад она была $222 млн. Единственный показатель, который оправдал ожидания экспертов, — это выручка, которая в IV квартале 2021 года составила $1,57 млрд, увеличившись на 22 % в годовом выражении с $1,29 млрд. Аналитики предсказывали $1,58 млрд.
Недостаточно высокую прибыль компания объяснила расходами, которые за минувший квартал выросли на 35 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили $1,4 млрд. Средства ушли на расширение штата, возросшие издержки по продажам, расходы на инфраструктуру, а также маркетинг. Компания также потратит $4 млрд на выкуп собственных акций — в последний раз подобную программу реализовали в марте 2020 года, и тогда она обошлась в $2 млрд.
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