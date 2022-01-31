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Глава почтового отделения два года воровала деньги клиентов, уплаченные за коммуналку

Глава почтового отделения два года воровала деньги клиентов, уплаченные за коммуналку

Правоохранители сообщили о подозрении по факту присвоения чужого имущества начальнице отделения почтовой связи одного из населенных пунктов Конотопского района Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

В ходе следствия установили, что с июля 2019 года по апрель 2021 года начальница отделения присвоила 64 951 грн, которые уплатили 34 человека за коммунальные услуги.

Подозреваемой грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности.

По материалам УБР
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