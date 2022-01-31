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Kia представила гибридный Sportage 2023 модельного года

Kia представила гибридный Sportage 2023 модельного года

Корейский бренд Kia представил гибридный Sportage 2023 модельного года. Новинка предлагает экологичность и самые передовые технологии.

Новинка Kia Sportage PHEV предлагается в двух комплектациях: X-Line PHEV AWD и X-Line Prestige PHEV AWD. X-Line предоставит покупателю спортивный стиль, уникальные передний и задний бамперы с матовой хромированной окантовкой, окрашенные в глянцево-черный оттенок зеркала заднего вида и рейлинги на крыше. Новинка получила фирменную радиаторную решетку Kia Tiger Nose и светодиодные ходовые огни. Дополняют экстерьер 19-дюймовые литые диски, окрашенные в глянцево-черный цвет.

Kia Sportage PHEV 2023 модельного года – один из крупнейших кроссоверов в своем классе. Для ног задних пассажиров выделено чуть более одного квадратного метра. А объем багажника новинки – 977 литров.

Интерьер кроссовера выполнен с использованием премиальных материалов. Кроме того, новинка получила цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма, а также мультимедийный комплекс с поддержкой протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Опционально покупателю доступна аудиосистема Harman/Kardon.


Фото: mmr.net.ua

В пакет базового оснащения помощников водителю входят: мониторинг внимания водителя, автоматическое переключение дальнего света на ближний и наоборот, система удержания и следования в полосе, предотвращения лобовым столкновением, а также ряд других функций.


Фото: mmr.net.ua

Новинка Kia Sportage PHEV 2023 оборудована гибридной силовой установкой, состоящей из четырехцилиндрового турбодвигателя объемом 1,6 литра мощностью 177 л.с. и электромотора мощностью 66,9 кВт. Емкость батареи 13,8 кВт*ч. Силовая установка работает в паре с 6-скоростным “автоматом”. Привод – полный.

По материалам MMR
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