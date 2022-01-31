0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 342 0

В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Украине хотят существенно повысить штрафы за нарушение ПДД.

Так, в Верховную Раду внесли законопроект №7026, в котором говорится о том, что владельцев автомобилей, стоимость которых превышает 85 тысяч долларов, будут штрафовать в десятикратном размере.

Каких нарушений это касается:

  • выпуск и эксплуатация авто и других ТС с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ;
  • нарушение правил управления ТС, правил пользования ремнями безопасности или шлемами;
  • несоответствие идентификационных номеров составных частей записям в регистрационных документах;
  • превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения;
  • невыполнение водителями требований по остановке и оставлению места ДТП;
  • нарушение правил движения через железнодорожные переезды;
  • нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие повреждения транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, имущества и т.п.;
  • управление авто без водительского удостоверения;
  • езда в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В пояснительной записке указано, что целью проекта является повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей.

Читайте также: Как отличается национальное водительское удостоверение от международного

Авторы отмечают, что законопроектом предусмотрено введение понятия “элитное транспортное средство – легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно). Сейчас размер минималки в Украине 6500 грн, таким образом элитным считается автомобиль, если цена составляет 2 437 500 грн. То есть примерно 85 тысяч долларов США.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.