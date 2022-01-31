В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Украине хотят существенно повысить штрафы за нарушение ПДД.

Так, в Верховную Раду внесли законопроект №7026, в котором говорится о том, что владельцев автомобилей, стоимость которых превышает 85 тысяч долларов, будут штрафовать в десятикратном размере.

Каких нарушений это касается:

выпуск и эксплуатация авто и других ТС с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ;

нарушение правил управления ТС, правил пользования ремнями безопасности или шлемами;

несоответствие идентификационных номеров составных частей записям в регистрационных документах;

превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения;

невыполнение водителями требований по остановке и оставлению места ДТП ;

; нарушение правил движения через железнодорожные переезды;

нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие повреждения транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, имущества и т.п.;

управление авто без водительского удостоверения;

езда в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В пояснительной записке указано, что целью проекта является повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей.

Читайте также: Как отличается национальное водительское удостоверение от международного

Авторы отмечают, что законопроектом предусмотрено введение понятия “элитное транспортное средство – легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно). Сейчас размер минималки в Украине 6500 грн, таким образом элитным считается автомобиль, если цена составляет 2 437 500 грн. То есть примерно 85 тысяч долларов США.