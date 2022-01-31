В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Украине хотят существенно повысить штрафы за нарушение ПДД.
Так, в Верховную Раду внесли законопроект №7026, в котором говорится о том, что владельцев автомобилей, стоимость которых превышает 85 тысяч долларов, будут штрафовать в десятикратном размере.
Каких нарушений это касается:
В пояснительной записке указано, что целью проекта является повышение ответственности на дороге для владельцев элитных автомобилей.
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Авторы отмечают, что законопроектом предусмотрено введение понятия “элитное транспортное средство – легковой автомобиль, среднерыночная стоимость которого превышает 375 размеров установленных законом размеров минимальных заработных плат (включительно). Сейчас размер минималки в Украине 6500 грн, таким образом элитным считается автомобиль, если цена составляет 2 437 500 грн. То есть примерно 85 тысяч долларов США.
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