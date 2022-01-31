АРМА в прошлом году реализовало арестованные активы на 110 миллионов

Агентство по розыску и менеджменту активов в прошлом году реализовало арестованные активы на 110 млн грн.

Об этом сообщает АРМА.

«В течение 2021 года от реализации арестованного имущества получено почти 110,2 миллиона гривен, которые в дальнейшем были размещены на депозитном счете АРМА», — говорится в сообщении.

В 2020 году в результате продажи арестованных активов на электронных торгах получено 8,9 млн грн, в 2019 году — 169 млн грн, в 2018 году — более 3 млн грн, тогда как в 2017 году на текущий счет АРМА поступило более 2 млн грн.

«За весь период деятельности на счета АРМА от реализации арестованных активов поступило более 290 млн грн», — отметили в агентстве.

Также в 2021 году АРМА было проведено 15 мероприятий по реализации арестованных активов. Среди реализованного на торгах имущества — транспортные средства, сельскохозяйственная продукция, посевы зерновых, текстиль и т. д.

В прошлом году был передан для реализации самый дорогой лот в истории АРМА. На электронном аукционе были реализованы более 3 тысяч тонн подсолнечного масла, цена продажи которого превысила 93 млн грн.

Кроме того, за высокие показатели по реализации арестованного имущества с помощью системы электронных торгов OpenMarket АРМА получило отличие от СЕТАМ — по состоянию на 28 декабря 2021 года общий показатель Национального агентства по продаже активов на площадке составил более 294 млн грн.

Средства от продажи вместе с начисленными на них процентами являются потенциальным доходом государственного бюджета в случае вынесения приговоров о конфискации. В то же время в случае отмены арестов или оправдательных приговоров капитализированные денежные активы возвращаются законным владельцам.

«Таким образом, реализация имущества является эффективным способом сохранения стоимости активов во время действия ареста. Важно подчеркнуть, что управление имуществом путем его реализации на торгах — это не отчуждение активов у физических и юридических лиц. До завершения уголовного производства средства от продажи являются их законной собственностью», — заявил врио главы АРМА Дмитрий Жоравович.

«1 ноября 2021 года вступили в силу изменения в закон об АРМА, которыми предусмотрен ряд важных новаций в сфере реализации активов. Во-первых, прерогатива определения способа управления — передача предпринимателям или реализация — будет принадлежать только суду. Во-вторых, согласно законодательным изменениям, реализации будет подлежать только движимое имущество, которое быстро портится, быстро теряет стоимость или расходы на хранение которого в течение года превышают половину его стоимости. В то же время продажа объектов недвижимости будет возможна только с согласия собственника или после обвинительного приговора суда и конфискации актива», — напомнили в агентстве.