Выхлоп дизелей: Mercedes-Benz попался на обмане

Рекламные заявления автопроизводителя Mercedes-Benz в Азии о сокращении на 90% выбросов оксидов азота дизельными автомобилями оказались ложными.

В Южной Корее требуют компенсации, сообщает информагентство dpa.

С апреля 2012 года по ноябрь 2018-го в рекламе своих дизельных авто Mercedes-Benz указывал, что в 15 моделях их машин выбросы оксидов азота снижены на 90% – в соответствии с экостандартом Евро-6.

Применение в Южной Корее технологии контроля выбросов (SCR) показало превышение действующих в стране экологических норм в 14 раз.

Антимонопольный орган Южной Кореи обвинил немецкого автопроизводителя в установке в дизельных авто Mercedes запрещенного программного обеспечения, дающего ложное представление о действительных показателях выхлопа.

Этот факт подтвердила американская Федеральная комиссия по справедливой торговле (FTC) и призвала компании Mercedes-Benz AG и Mercedes-Benz Korea уплатить в Южной Корее штраф в размере 20,2 млрд вон (14,7 млн евро).