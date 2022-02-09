Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачивать

Новый собственник имущества не обязан возвращать долги предыдущего собственника, если суд установит, что он не брал на себя обязанности их уплаты. Об этом заявил Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 201/11406/20.

Обстоятельства дела. Из материалов дела известно, что истец обратилась в суд с иском к Коммунальному предприятию о защите прав потребителя.

В обоснование иска женщина отмечала, что приобрела квартиру. А после приобретения квартиры на ее почтовый адрес поступило досудебная требование об уплате задолженности за услуги по теплоснабжению в размере 50 204, 54 грн.

Учитывая, что за четыре дня владения квартирой она не получала услуг по теплоснабжению на такую сумму, то очевидно, что это долг предыдущих собственников квартиры. Впоследствии она обратилась к ответчику с заявлением об исключении из учета по лицевому счету задолженности предыдущих владельцев квартиры за период до 4 сентября 2020 года, на которую получила ответ о отсутствие возможности списания долгов за потребленные жилищно-коммунальные услуги согласно разъяснительного письма Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 17 мая 2007 года № 12/1-54 и о том, что потребитель обязан информировать исполнителя коммунальных услуг о смене собственника жилья в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». В то же время КП «Теплоэнерго» ДГС признало, что она своевременно проинформировала о смене собственника квартиры.

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Также в ответе КП признало, что задолженность за предоставленные услуги центрального теплоснабжения более чем на 50 тыс. грн возникла по вине предыдущих владельцев.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано.

Суды предыдущих инстанций, отказывая в удовлетворении иска, исходили из отсутствия оснований считать, что наличие задолженности прежнего собственника квартиры на лицевом счете нарушает права и интересы истца, которая является собственником квартиры, и которой не доказано, что на время рассмотрения дела в суде ответчиком нарушаются ее права, как потребителя коммунальных услуг. Кроме того, суды отметили, что действующим законодательством не определен механизм списания долгов за полученные жилищно-коммунальные услуги.

Заключение Верховного Суда. ВС подчеркнул, что новый собственник имущества не обязан возвращать долги предыдущего собственника, если суд установит, что он не принимал на себя обязанности их уплаты. Договоры о предоставлении услуг не обременяют имущество, поэтому при отсутствии соответствующего условия в договоре об отчуждении недвижимого имущества требования к новому собственнику о взыскании задолженности по полученным коммунальным услугам предыдущего собственника безосновательны.

Поскольку договор купли-продажи от 4 сентября 2020 года, на основании которого истец приобрела в собственность квартиру, не содержит оговорок о переводе долга предыдущего владельца и не содержит согласия кредитора на такую замену, поэтому требования КП «Теплоэнерго» ДГС, сформулированные в претензиях об уплате 50 204,54 грн и направленные истцу как новому собственнику, безосновательны.

ВС подчеркнул, что на истца не может быть возложена обязанность по уплате задолженности за услуги теплоснабжения, предоставленные ответчиком предыдущим владельцам, что начисленные до 4 сентября 2020 года, то есть заключения ею договора купли-продажи квартиры.

Поскольку истец возражала против требований ответчика о наличии задолженности, которые сформулированы в претензиях, а ответчик должным образом не отреагировал на обращение истца и не обратился с требованиями к предыдущему собственнику квартиры, а лишь ссылался на отсутствие механизма списания долгов за потребленные коммунальные услуги, требование истца об обязанности КП «Т» ДГС исключить из учета по его лицевому счету задолженности предыдущих владельцев квартиры за период до 4 сентября 2020 года является обоснованным и соответствует критериям эффективной судебной защиты, поскольку удовлетворение такого требования восстанавливает нарушенные права истца и устанавливает между сторонами правовую определенность, которая заключается в подтверждении отсутствия задолженности истца перед ответчиком.